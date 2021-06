Landets næstbedste Lego-byggere

Det var en fed oplevelse for Familien Bisgaard at være til Lego-konkurrence i Legoland. Foto: Legoland.

Søborgfamilie fik andenplads i konkurrencen om at blive Danmark bedste Lego-familie

Af Peter Kenworthy

Det blev en tæt finale mellem tre finalist-familier i Legoland 5.-6. juni.

Her kæmpede familien Bisgaard fra Søborg – far Thomas, mor Mona, datter Anne (13 år) og søn Rasmus (10 år) – mod Familien Nyland og Banck, om at bygge den flotteste Lego-kreation ud fra intet andet end egen fantasi.

I finalen var temaet nemlig ”træd ind i fantasien”, og her havde familien Bisgaard bygget en grå, kedelig verden på den ene side af deres Lego-kreation, og en farverig verden på den anden, hvor man kunne udleve sin fantasi.

De måtte dog se sig slået på stregen af familien Nyland fra Haderslev, der – udover titlen som Danmarks bedste Lego-familie – vandt muligheden for at tømme Lego-shoppen i Legoland på ét minut. Familien Bisgaard fik dog en stor Lego-æske i trøstpræmie.

Familien bygger meget Lego i perioder, fortæller Mona Bisgaard, der tilføjer at hun er Lego-fan og har samlet i mange år.

– Det var super-sjovt og en fed oplevelse at være med. Målet var at have det sjovt og være et team. Det havde været fedt at vinde, men det vigtigste var at være med – det var finalen der var den store oplevelse, tilføjer Mona Bisgaard.