Padelbanen ved Gladsaxe Stadion er blevet brugt flittigt under coronaen. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Tennis og Padel Klub er blandt de klubber med den bedste medlemsudvikling for 2020 i dansk tennis

Af Peter Kenworthy

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har kåret 15 højdespringere. Udmærkelsen går til de klubber, som har klaret sig bedst målt på medlemsudvikling det seneste år.

Gladsaxe Tennis og Padel Klub er blandt disse højdespringere. Klubben gik fra 257 medlemmer i 2019 til 423 medlemmer i 2020. Det svarer til en medlemsvækst på 65 procent, skriver Dansk Tennis forbund i en pressemeddelelse.

– Gladsaxe Tennis og Padel Klub er en veldrevet forening, der ved, hvad de står for. Der satses på bredden med en klar ambition om at prioritere alle medlemmer i samme grad. Det giver rigtig gode forudsætninger for en medlemstilstrømning, når man som klub er meget tydelig over for medlemmerne i forhold til, hvad de kan forvente, siger direktør i Dansk Tennis Forbund, Emil Bødker.

Formanden for Gladsaxe Tennis og Padel Klub, Oliver Legarth Honoré, siger at kåringen og tilstrømningen af nye medlemmer er fantastisk.

– Vi har fået mange nye medlemmer, fordi vi – sammen med AB og BTK – har forsøgt at skabe mere synlighed for tennissporten i almindelighed. Og vi har også fået mange nye medlemmer på grund af den udendørs padelbane ved stadion, som er blevet brugt flittigt under corona, tilføjer han.