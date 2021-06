Mangler ikke kvinder til kommunalvalg

Foto: Kaj Bonne.

På landsplan og i mange kommuner dominerer mændene til kommunalvalget. Gladsaxe kan dog fremvise en pæn del kvindelige borgmestre, spidskandidater og byrådsmedlemmer

Af Peter Kenworthy

Ifølge en analyse fra Institut for Menneskerettigheder, vil 16 ud af 98 borgmesterposter gå til kvinder – to mere end i 2017 – ligesom mændene igen vil være i stort flertal i byrådene efter kommunalvalget i 2021.

Indtil videre er der ingen kvindelige spidskandidater i ni ud af landets 98 kommuner. Samtidig er der i 68 af landets kommuner mindre end 40 procent kvinder blandt spidskandidaterne, ligesom antallet af valgte kvinder i kommunalpolitik i Danmark generelt er lavere end ved folketingsvalg, tilføjer man.

– En mere ligelig repræsentation af mænd og kvinder i landets 98 kommunalbestyrelser afhænger især af, hvor mange kvindelige og mandlige kandidater partierne opstiller, skriver Institut for Menneskerettigheder i analysen.

Hvis man dykker ned i Institut for Menneskerettigheders tal på kommuneniveau, kan man dog se at der er 55,6 kvindelige spidskandidater i Gladsaxe ved KV21, mod 40 procent ved KV17. Og så har Gladsaxes seneste to borgmestre været kvinder, ligesom næsten halvdelen – 12 ud af 25 – af medlemmerne af Gladsaxe Byråd er kvinder.

Også i kommuner som København, Holbæk, Nyborg, Vesthimmerland og Frederikshavn er der over 50 procent kvindelige spidskandidater, mens der i mange andre kommuner er langt under 20 procent.