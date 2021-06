Mere inddragelse og større åbenhed i budgetprocessen

Budgetforhandlingerne står for døren og som byrådspolitikere har vi et fælles ansvar for, at pengene bruges der, hvor behovet er størst. Samtidig må kommunerne ikke bruge flere penge på service, end det er aftalt med regeringen, uanset om vi har pengene eller ej. Derfor er det nødvendigt at prioritere, også når det er svært. For […]

Af Borgmester Trine Græse

Budgetforhandlingerne står for døren og som byrådspolitikere har vi et fælles ansvar for, at pengene bruges der, hvor behovet er størst. Samtidig må kommunerne ikke bruge flere penge på service, end det er aftalt med regeringen, uanset om vi har pengene eller ej. Derfor er det nødvendigt at prioritere, også når det er svært.

For hvis vi skal igangsætte nye aktiviteter eller give flere penge til områder med stort udgiftspres, er vi nødt til at finde pengene et andet sted. Derfor er det politisk besluttet, at vi hvert år effektiviserer for en procent af kommunens samlede serviceudgifter i forbindelse med budgetprocessen. Hidtil er det foregået i en meget lukket proces, hvor Byrådet først har set forslagene i forbindelse med offentliggørelsen borgmesterens budgetforslag.

Men som noget nyt har Økonomiudvalget besluttet, at det nu er politikerne i fagudvalgene, der, med udgangspunkt i et bredt katalog af forslag fra forvaltningerne, selv skal drøfte, hvor der skal effektiviseres og omprioriteres på deres respektive områder. Det giver en mere åben proces, hvor politikerne bliver involveret i beslutningerne på et meget tidligere tidspunkt. Det giver en mere åben debat, som fx når Trine Henriksen i sidste uge sætter fokus på lejrskoler og vikardækning. Samtidig sikrer det, at det er byrådspolitikerne, der sammen træffer beslutningerne, både når der skal prioriteres og når der skal sættes nye aktiviteter i værk, og det er godt for demokratiet.