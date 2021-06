Midsommergudstjeneste med folkemusik

Foto: Kaj Bonne.

Søborgmagle Kirke markerer søndag den 20. juni de lyse dage og nætter med en anderledes musikgudstjeneste

Af Peter Kenworthy

Efter en lang vinter og et tøvende forår, hvor corona lagde en dæmper på de fleste og det meste, så melder sommeren sig nu omsider – med midsommerens lyse dage og nætter. Det markerer Søborgmagle Kirke ved en lidt anderledes gudstjeneste, hvor to folkemusikere vil sætte den musikalske ramme.

Peter Eget på harmonika og Nicolaj Wamberg på violin og kontrabas vil ledsage fællessalmerne og spille gudstjenestens øvrige musik – i en folkemusik-tone, som giver glade mindelser om midsommer. Frank V. Fischer er prædikant og efter gudstjenesten vil der være mulighed for at ønske hinanden god sommer ved et lille traktement i kirkens lokaler.

Midsommergudstjeneste søndag den 20. juni kl. 1. Søborgmagle Kirke – Grønnemose Allé 77.