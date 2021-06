Modvind i Mørkhøj

Der blev gået til den i tacklingerne i bundkampen mellem FC Bella og Lyngby. Foto: Peter Kenworthy.

FC Bella startede som lyn og torden men endte med at tabe 2-1 i fredagens bundkamp mod Lyngby

Af Peter Kenworthy

Det har været op ad bakke i Kvindesjællandsseriens forårssæson for FC Bella, hvor det kun var blevet til en enkelt sejr i ni kampe. Men i første halvleg mod Lyngby havde holdet bogstavligt talt medvind, i den kraftige blæst på Mørkhøj Skole.

Og FC Bella tog teten fra start, hvor Mørkhøj-holdet lod bolden gøre arbejdet og kontrollerede kampen. Og efter bare tre minutter gav det bonus. Emilie Lauritzen fandt Snezana Rajovic, der bankede bolden i kassen til 1-0.

Minuttet efter var Emilie Lauritzen lige ved at fordoble føringen, men hun sparkede over mål, og i den næste halve time havde både Laurtizen og Nicole van Wonterghem gode chancer.

Lyngby var sjældne gæster i FC Bellas målfelt i den første halve time, men efter 33 minutter tog udeholdets Anne Grøn chancen udefra, og kanonerede bolden forbi FC Bella-målmand Ditte Thomsen til 1-1 – stik imod spil og chancer.

Emilie Jakobsen kunne have bragt FC Bella foran igen, efter hun opfangede en løs bold i feltet efter 40 minutter, men hun sparkede over mål.

Medvind til Lyngby

FC Bella havde svært ved at få spillet til at flyde i anden halvleg. Både fordi medvinden var vendt til modvind, og fordi Lyngbys spil nu flød meget bedre.

Efter 56 minutter var Anne Grøn lige ved at score sit andet mål for Lyngby, da hun opsnappede bolden i feltet, men Ditte Thomsen reddede, og udeholdet havde flere gode chancer i de næste 15-20 minutter.

FC Bella spillede sig dog op som halvlegen skred frem, og efter 76 minutter gav et mønsterangreb en kæmpe chance til Sophia Laurtizen. Hun driblede bolden ind i feltet i højre side, men selvom hun havde to medspillere med midt for mål, valgte hun at skyde selv, og Lyngby-keeperen reddede.

Fem minutter senere kunne Lyngbys Agnete Granua i stedet score hvad der skulle vise at være kampens sejrsmål, da hun bankede bolden i kassen til 2-1, fra en fri position midt foran mål.

Gul feber

I slutningen af kampen begyndte begge hold at spille med musklerne, hvilket gav gult kort – og en tur på sidelinjen – til FC Bellas Nicole van Wonterghem, Emilie Lauritzen og Sophia Lauritzen i de sidste ti minutter.

Alligevel pressede FC Bella på for en udligning, og i sidste minut fik Snezana Rajovic faktisk bolden i nettet, efter at hun havde rundet Lyngby-keeperen, men desværre for Mørkhøj-holdet havde dommer Christian Gadegaard fløjtet lige forinden.

Lyngby rykkede med sejren forbi FC Bella, der nu ligger sidst i Kvindesjællandsserien.

















Foto: Peter Kenworthy.