Nedskæringer på lejrskoler og vikardækning?

Af Trine Henriksen og Torben Madsen, Enhedslisten

Der er udsigter til omfattende nedskæringer på skole- og dagtilbudsområdet i det kommende budget. Flere af dem skal faktisk besluttes allerede i denne uge, længe før de egentlige budgetforhandlinger, ved at ”omdisponere mellem eksisterende indsatser indenfor udvalgets ramme”.

Det er forslag om færre lejrskoler, reduceret budget til vikardækning, besparelser på lærertimer i forbindelse med skolernes frokostpause, betaling for supervision i gruppeordningerne, og øget forældrebetaling i daginstitutionerne. Nedskæringerne skal finansiere de stigende udgifter til specialundervisning og dagbehandlingstilbud for børn og unge med særlige behov. Også på voksenhandicapområdet skal der skæres på flere indsatser, fx akut-tilbuddet og forplejningen på Nybrogård, for at finansiere stigende udgifter til bo- og dagtilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap.

Enhedslisten er helt enig i, at der skal prioriteres forøgede økonomiske midler i kommunens budget, så børn og voksne med særlige behov får den nødvendige hjælp. Dét er en kamp, som Enhedslisten tager ved hver eneste budgetforhandling, men ikke gennem forringelse af andre kerneydelser.

De stigende udgifter på det specialiserede socialområde ses ikke kun i Gladsaxe, og det er i år et centralt punkt i kommunernes økonomiforhandlingerne med regeringen. Derfor er det helt urimeligt at insistere på finansiering gennem forhastede beslutninger om alvorlige velfærdsforringelser. Det må finansieres i en samlet prioritering i budgetforhandlingerne, hvor økonomiaftalen forhåbentlig vil sikre flere penge til området. Og ellers har Enhedslisten også alternative forslag, som ikke indebærer velfærdsforringelser.