Oprykningen glippede

Glostrup fik i sidste ende taget på VB 1968 fredag aften. Foto: Kaj Bonne.

VB 1968 tabte 2-0 til Glostrup i Værebro

Af Peter Kenworthy

Der skulle en sejr til, hvis drømmen om oprykning fra Sjællandsserien skulle holdes i live for VB 1968, da Værebroholdet hjemme tog imod Glostrup fredag aften, i sæsonens næstsidste kamp. Og efter et par Glostrup-chancer i de første 5-6 minutter, var det VB 1968 der tog teten.

Efter 8 minutter var Mourad Saidi lige ved at få foden på et farligt indlæg fra Victor Mariendal Andersen, og der var nærgående forsøg fra hjemmeholdets Can Güler, Kim Gulløv, Nicolai Sonne og Victor Mariendal Andersen inden pausen, uden at bolden ville ind over stregen.

Bare fem minutter inde i anden halvleg sparkede Glostrups Jack Wander udeholdet foran med 1-0, og da VB 1968-målmand Robert King begik straffe i det 68. minut, så det sort ud for hjemmeholdet. To kongeredninger fra King – på straffesparket og et omspark – holdt dog Værebroholdet inde i kampen.

VB 1968 pressede på for en udligning, hvilket gav et par chancer, men da Glostrups Magnus Bo Jensen bankede bolden i kassen til 2-0 med otte minutter igen, var kampen afgjort.