Padle-ræs i Gladsaxe

Gladsaxe er på vej til at blive et sandt eldorado for padlesporten, der er i hastig fremmarch overalt i landet. Hele tre projekter er nu på vej: 3-4 kommunale baner på Gladsaxe Idrætscenter, 6 baner på ABs område ved Skovdiget og endelig 4 indendørs baner i et privat center på Aslaksvej i Bagsværd. Nu bliver […]

Af Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem for Venstre

Gladsaxe er på vej til at blive et sandt eldorado for padlesporten, der er i hastig fremmarch overalt i landet. Hele tre projekter er nu på vej: 3-4 kommunale baner på Gladsaxe Idrætscenter, 6 baner på ABs område ved Skovdiget og endelig 4 indendørs baner i et privat center på Aslaksvej i Bagsværd. Nu bliver det spændende at følge, hvem der bedst og hurtigst kan få etableret banerne, for godkendelserne, fra de politiske udvalg, er givet stort set samtidigt.

Gennem årene har der været rejst kritik af Gladsaxe kommune, som er blevet beskyldt for at være alt for langsommelig til at få gennemført byggeprojekterne. Specielt på idrætsområdet. Derfor bliver det virkelig spændende at se hvem, der først kan slå portene op og byde de utålmodige spillere velkommen: kommunen eller de to private aktører?

I det hele taget bør der være langt større valgfrihed for borgerne i Gladsaxe. Vi burde give tilladelse til f.eks. etablering af friplejehjem, der også kunne udfordre de kommunale tilbud. Så ville borgerne selv kunne afgøre, om man er tilfreds med udvalget af mad, aktiviteter og service. Og ligesom med de private padlebaner ville det ikke koste borgerne noget.

Jeg håber, at rigtigt mange Gladsaxe-borgere får glæde af de nye padlebaner. Og jeg håber, at den sunde konkurrence kan få lov til at virke inspirerende på mange andre serviceområder i Gladsaxe kommune.