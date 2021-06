Pressede pædagoger

Det har ikke været lige let at være pædagog eller institutionsbarn i det forgange år. Men en tur rundt om Bagsværd Sø er altid godt. Foto: Peter Kenworthy

Pædagogisk personale og ledelse har befundet sig i en form for undtagelsestilstand igennem det sidste år. Men coronaen har også givet positive faglige oplevelser, siger rapport

Af Peter Kenworthy

Danske daginstitutioner har været igennem et turbulent år med corona, hvor det pædagogiske personale har måttet gå på arbejde under nogle nye og meget anderledes betingelser, fordi institutionerne har været udfordret af nedlukninger, genåbninger og konstant skiftende retningslinjer.

Samtidig oplever otte ud af ti pædagoger, at situationen med corona har ført positive faglige oplevelser med sig, i forhold til blandt andet organisationen af hverdagen i mindre børnegrupper. Men at flere også peger på uklare regler og måder at organisere arbejdet på fra kommunalt niveau, hvilket medvirker til usikkerhed.

Det kan man læse i en ny rapport fra DPU, der har fulgt en række daginstitutioner hen over et år.

– Pædagogisk personale og ledelse har befundet sig i en form for undtagelsestilstand igennem det sidste år. Daginstitutionerne forblev åbne under den anden nedlukning, men oplevelsen blandt flere af daginstitutionslederne var, at personalet var meget presset efter næsten et år med mange sundhedsfaglige restriktioner, siger Kirsten Elisa Petersen, der er lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

– Opfattelsen blandt det pædagogiske personale og ledelsen er, at det har været godt for børnene med mindre børnegrupper og faste voksne. Paradokset er, at midt i en genåbning hvor der hele tiden blev lagt vægt på større afstand, så blev der faktisk mulighed for at sikre større både fysisk og psykisk nærvær i de små børnegrupper, tilføjer hun.

Uklare retningslinjer

Kirsten Elisa Petersen fortæller til Gladsaxe Bladet at hun ikke kan sige noget eksplicit om Gladsaxe Kommune i forskningsprojektet/datamaterialet, da der ikke har været fokus på bestemte kommuner og datagrundlaget dermed ikke giver mulighed for at trække specifikke kommuner ud.

Men det vil BUPL’s fællestillidsrepræsentant i Gladsaxe, Karina Marcher Holm, gerne.

– Det der har været anderledes i Gladsaxe er at man har haft mulighed for orlov uden at miste penge, så man har ikke været så presset økonomisk. Jeg tror at det har givet noget ro. Men det har også været rigtig svært med meget uklare retningslinjer, mener Karina Marcher Holm.