Foto: Peter Kenworthy.

Løsning for Bagsværd Hovedgade 99 skal afdækkes igennem hurtig proces og forelægges Økonomiudvalget igen

Af Peter Kenworthy

En ny lokalplan og nyt byggeprojekt med boliger, detailhandel og friarealer på grunden ved Bagsværd Hovedgade 99 var igen oppe og vende i Gladsaxe Kommunes økonomiudvalg, 1. juni.

Her besluttede et flertal i Økonomiudvalget – bestående af Socialdemokratiet, De Konservative og SF –”at der skal indledes en hurtig proces med developer, som skal afdække om løsningen er realistisk”.

Sagen skal så herefter forelægges Økonomiudvalget på ny.

Pia Skou (B) og Trine Henriksen (Ø) stemte imod, og Christina Rittig Falkberg (B) undlod at stemme. Pia Skou, fordi hun mente at det foreslåede projekt vil skabe mere trafikkaos. Og Trine Henriksen, fordi hun mente at det ville give dårlige lysforhold i projektets nybyggede lejligheder, og i de eksisterende boliger i højhusets nederste etager.

I en præsentation af projektet, udarbejdet af Domus Arkitekter, kan man læse at projektet vil give forbedrede boligforhold for beboerne i højhuset, samt tiltrængte grønne og forbedrede trafik- og vindforhold.