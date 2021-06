Richter kommer på græs

Guitar in case on grass. Summer or spring landscape.

Spillestedet Richter omdanner i uge 29 græsplænen lige ud for Richter til sommerspot med kulørte lamper, hygge og liveoplevelser

Af Redaktionen, redigeret

Efter coronanedlukninger og genåbninger, har vi mere end nogensinde brug for, at kulturen og livemusikken får fornyet luft under vingerne, mener man på Richter.

Derfor rykker spillestedet ud af de mørke spillestedslokaler og ud i solen og præsenterer et alsidigt program med noget for enhver smag i uge 29.

Tirsdag 20/7 er der Sommerboks, der er arrangeret af- og for unge mennesker – med Baske, SESJ, Toulouse og Askestorm.

Onsdag 21/7 er der Richter Roots: Musik & Small Talk, hvor interviews kombineres med koncertformatet, med den spillende vært M.C. Hansen og gæsterne Esben Kronborg, Mads Mouritz og Esben Just.

Torsdag 22/7 er der dragshow med Di Di & De Magiske Væsener / Off The Richter Drag Show i regnbuens farver, med glimmer, eventyrfortællinger, familiebingo og ansigtsmaling for børn og barnlige sjæle.

Fredag 23/7 er der børnekoncert for fuld blæs, med besøg af Mek Pek’s Åh Abe Trio, der går på scenen sammen med Onkel Tot og Hr. Berg. Samt en dobbeltkoncert med Love Shop 3 og Steen Jørgensen Duo. Her bliver repertoiret en blanding af sange fra Steens egen solokarriere, Sort Sol-numre og tolkninger af navne som Dylan, Young, Cohen, Joy Division og Kraftwerk.

Og lørdag 24/7 er der igen Sommerboks med ØNDI, Been In Bloom, Rød Mand og Public Playground.

Arrangementerne afholdes efter gældende corona-restriktioner.