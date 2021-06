Røde kandidater

Kandidaterne er fra venstre: Trine Henriksen, Morten Landerslev, Michael Dorph Jensen, Sune Rastad Bahn, Torben Madsen, Shila Pourdeylami, Bertha Friis, Patrick Okwonga, Casper Pedersen og Signe Rosa Skelbæk. Foto: Kenn Schoop.

Enhedslistens kandidater til kommunalvalget er engagerede i lokalpolitik og i verden uden for Gladsaxe, og mener ikke at Syrien er et sikkert land, som nogen skal sendes tilbage til, fortæller partiet

Af Redaktionen, redigeret