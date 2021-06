Ros til hjemmeplejen

Jeg vil gerne rose hjemmeplejen i Gladsaxe kommune. Efter et halv års sygdom, er min mand nu afgået ved døden. Ære være hans minde! Min mand har været hjemmeliggende en måned og fået al den pleje som han havde brug for, af dygtige søde og flinke plejere fra Gladsaxe kommune. Endvidere syntes jeg at alt […]

Af Ellen Enegaard, Alsikemarken 1