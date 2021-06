Sådan bevarer du fokusset under hjemmearbejdet

SPONSORERET INDHOLD: Mange mennesker er i disse tider tvunget til at arbejde hjemmefra. Med hjemmets konstante distraheringer omkring dig og ingen til at gå og holde øje med, hvad og hvor meget du laver, er det nemt at komme til at prokrastinere. Her er et par tips til at bevare fokusset, så du får lavet det du skal og ikke bliver ramt af dårlig samvittighed.

Tag en kaffepause

Eller en tepause. Eller en kakaopause. Faktisk er det i og for sig fuldstændig lige meget, hvad du drikker; det handler mere om, at du kommer væk fra computeren en stund og får noget væske i dig.

Når hovedet hænger tungt og du simpelthen bare sidder og stirrer dig blind på dit arbejde, så ved du, at det er tid til lige at komme lidt væk.

At lave en kop et eller andet får dig til midlertidigt at glemme arbejdet og i stedet koncentrere dig om noget helt lavpraktisk. På den måde kommer du tilbage til computeren med fornyet energi.

Stræk kroppen

Det er ret utroligt, hvor hårdt det kan være for kroppen at sidde stille en hel dag. Man bliver ikke bare stiv i musklerne, men også træt i dem, som om man har brugt dem hårdt, selvom det i virkeligheden er det stik modsatte, der er tilfældet.

Vi mennesker er bestemt ikke egnet til slet ikke at bevæge os i løbet af en hel dag. Derfor er det utrolig vigtigt at tage sig en eller flere små ”strækkepauser” i løbet af sin arbejdsdag. Særligt ryggen har stor glæde af et par gode stræk.

De fleste mennesker har en tendens til at sidde foroverbøjede ved computeren, og derfor er et stræk som ”kobraen”, hvor man lægger sig på maven på gulvet og løfter ryggen, virkelig dejlig.

Baglårene har det ligeledes med at stivne til, hvorfor en stående foroverbøjning, hvor du forsøger at nå tæerne med hænderne, er et oplagt stræk. Det kan også være skønt at strække armene bag hovedet eller at lægge en hånd på hovedet og forsigtigt presse det ned mod brystbenet for at strække nakken.

Gå en tur

Vi kender det alle sammen. Pludselig sidder man og læser om helt tilfældige ting på nettet, ser diverse Youtube-videoer eller kommer til at klikke ind på sider, hvor man kan få svar på spørgsmål som: hvad betyder milf. I det ene øjeblik læser man om kryptovaluta, i det næste om nogen, der har sex på stranden.

Det er i den slags øjeblikke, man bare bør rejse sig og gå en tur. Man får hurtigt skyldfølelse, når man forlader computeren, men faktisk er det ekstremt gavnende for motivationen lige at strække benene, få noget frisk luft til hovedet og måske også en solstråle i ansigtet.