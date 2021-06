Sjællandsmestre

Jetmir Zeciri scorede Heros sejrsmål. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe-Hero vandt 2-1 over Herfølge i kampen om Sjællandsmesterskabet i serie 1

Af Peter Kenworthy

For nogen uger siden vandt Gladsaxe-Hero serie 1, pulje 1. Lørdag eftermiddag spillede Hero så om Sjællandsmesterskabet i serie 1 mod Herfølge BK, som havde vundet pulje 2.

Der var sol og omkring 30 grader på Gladsaxe Stadion, men Hero kom alligevel flyvende ud af startblokkene. Efter bare tre minutter måtte Herfølges målmand parere et farligt forsøg fra Frederik Høgsberg, og minuttet efter var Tobias Errington tæt på.

Alligevel blev det kun til yderligere en stor chance til hjemmeholdet inden pausen. Heros Mathias Glottrup kom til baglinjen efter 33 minutter, og fandt en helt fri Mads Jørgensen, der var trukket ind i feltet – men Jørgensen ramte bolden helt skævt, og Hero og Herfølge skiftede banehalvdel uden at der var blevet scoret.

Gang i scoringen

Det skulle de to hold dog hurtigt få lavet om på i anden halvleg. Efter 49 minutter blev Herfølges Jeremy Bohdan spillet helt blank i feltet, og han kunne let sparke kuglen forbi en sagesløs Hjalte Mogensen i Hero-målet, til 1-0 til hærfuglene.

Hjemmepublikummet fik dog et mål at varme sig på bare fire minutter senere, da Mads Jørgensen elegant tæmmede en lang, høj bold med brystet i feltet, og bankede den i kassen til 1-1.

Og i det 57. minut fandt Christopher Bruun en fremstormende Jetmir Zeciri med en millimeterpræcis aflevering, og angriberen kunne glibe bolden i mål til 2-1 til Gladsaxe Hero.

Herfølge pressede på for en udligning, og havde et par hæderlige forsøg i den sidste halve time. Med ti minutter igen kunne en fri Kristijan Koropanov have lukket kampen, men Herfølge-keeperen fik hånden på hans afslutning.

Kampen sluttede 2-1 til Gladsaxe-Hero, som fik fyrværkerisalut, stående klapsalver fra de omkring 100 tilskuere, medaljer og pokal, som kronen på værket på en noget nær perfekt sæson.



Pokalen blev fortjent hævet. Foto: Peter Kenworthy.





Foto: Peter Kenworthy.



Foto: Peter Kenworthy.