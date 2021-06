Skrald og støj i slotsparken

Foto: Kaj Bonne.

Der har været mange klager over høj musik og affald i Aldershvile Slotspark

Af Peter Kenworthy

Mandag diskuterede Trafik- og Teknikudvalget den støj fra musikanlæg og store mængder affald i Aldershvile Slotspark, der er til gene for naboerne og brugerne af parken, og kræver at driftsafdelingen er ude og rydde op i tide og utide.

Flere af naboerne havde efter en dialog med forvaltningen foreslået, at Gladsaxe Kommune reviderer sit ordensreglement.

Trafik- og Teknikudvalget besluttede dog – på opfordring af forvaltningen, der ikke mente at en sådan ændring ville være en begrænsende faktor – at der ikke foretages ændringer i ordensreglementet for Aldershvile Slotspark.

– Vi kan ikke gøre mere, fordi det er en politisag. Så der er bare om at få politiet derud, og så vil vi forsøge at synliggøre hvad de ikke må – blandt andet med nogen større skilte, fortæller formanden for trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald, til Gladsaxe Bladet.

I dagsordenen til mødet i Trafik- og Teknikudvalget, kan man læse at Gladsaxe Kommune har gjort opmærksom på problemerne i parken overfor Københavns Vestegns Politi. Samt at politiet har lovet, at de med deres corona-patrulje og lokalbetjentene, vil besøge Aldershvile Slotspark jævnligt den kommende tid med henblik på at stoppe generne.

Desuden vil Gadeteamet fortsat lægge vejen forbi parken og opfordre de unge til at slukke musikken.

I ordensreglementet for Gladsaxes parker, anlæg, torve, pladser og centre – der gælder for Aldershvile Slotspark – står der, at det ikke er tilladt at forstyrre den offentlige orden eller kaste papir og andet affald uden for papirkurvene.

I ordensreglementet for Bagsværd Sø og omgivelser, kan man også læse, at støjende adfærd ikke er tilladt.