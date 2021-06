FC Bella spillede uafgjort efter at have været foran 2-0. Foto: Peter Kenworthy.

Bagsværd BK sluttede flot sæson af med udesejr. FC Bella smed tomålsføring og spillede uafgjort

Af Peter Kenworthy

Inden årets sidste kamp, ude mod Brødeskov IF, havde Bagsværd BK allerede vundet fodboldens serie 2, pulje1. Og i en kamp hvor føringen skiftede tre gange, endte Bagsværd-holdet med at vinde 4-3, efter at både Patrick Markussen og Noah Sloth Petersen fik scoret i de sidste ti minutter.

FC Bella bragte sig foran med 2-0, i udekampen mod B 73 Slagelse – på to mål af Maria Lauritzen – men måtte nøjes med 2-2. Holdet sluttede dermed forårssæsonen i Kvindesjællandsserien på sidstepladsen.