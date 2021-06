Sommer-badminton

Foto: Colourbox.

Gladsaxe Søborg Badmintonklub inviterer børn i alderen 8-16 til at prøve badminton gratis i juni

Af Peter Kenworthy

– Vi vil nemlig gerne have endnu flere med i vores gode badmintonklub. Man behøver ikke være ligeså god som Viktor Axelsen for at synes, det er sjovt at spille badminton, udtaler Ungdomsudvalgsformand Christian Thrysøe.

Er du 8-11 år kan du træne mandag og onsdag klokken 15.30 – 16.45.

Er du 12-16 år kan du træne mandag og onsdag klokken 16.45 – 18.30.

Der er ketsjere, som man kan låne, men man skal medbringe indendørs sko. Man skal møde op i Gladsaxe Badmintonhallerne på Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200.