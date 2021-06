Spurgte om Intervare

Foto: Peter Kenworthy.

Enhedslisten ville vide hvorfor kommunen ikke havde givet Intervare en bod ligesom Gentofte Kommune, på ugens byrådsmøde

Af Peter Kenworthy

Gentofte har droppet online-supermarkedet Nemlig.com og pålagt moderselskabet Intervare A/S – som Gladsaxe Kommune har kontrakt med til indkøbsordning for hjemmeboende pensionister – bod efter en kontrolsag. Blandt andet for manglende dokumentation af overholdelse af kommunens arbejdsklausul og dårlige løn- og ansættelsesforhold.

På byrådsmødet 24. juni ville Trine Henriksen (Ø) blandt andet vide, hvorfor Gladsaxe Kommune ikke har krævet en lignende bod, når Intervare har brudt Gladsaxe Kommunes arbejdsklausul og hvilken dokumentation der ligger til grund for denne beslutning.

– Jeg synes – i sammenhæng med nogen af de øvrige sager, der er blevet påvist omkring rigtig dårlige fysiske arbejdsforhold for chaufførerne – så undrer det mig lidt, at vi ikke opkræver en bod, når man nu faktisk konstaterer en konkret overtrædelse af arbejdsklausulen, mente Trine Henriksen (Ø).

Tager det op med Intervare

Borgmester Trine Græse (A) svarede at de ansattes forhold på Intervares lager var et spørgsmål for Arbejdstilsynet, som man dog vil tage op med Intervare på et møde i næste uge.

Med hensyn til boden fortalte borgmesteren, at Intervare med det samme havde tilkendegivet at de ville rette op på forholdene. Og skulle det modsatte vise sig, så vil Gladsaxe Kommune også opkræve bod, tilføjede Trine Græse.

– Hvis bare man retter op når det bliver opdaget, så kan man slippe for bod. Det udfordrer lidt min retsbevidsthed. Når vi har sådan nogen klausuler, så skulle det gerne være sådan, at der falder en hammer, hvis man ikke overholder dem, mente Trine Henriksen, der tilføjede at man måske burde drøfte arbejdsklausulerne igen.

– Det kan da godt være at vi skal have kigget på om Gentofte har nogen andre bodsbestemmelser, eller om det de i virkeligheden har gjort er det samme som os – nemlig at det er bod, hvis de ikke svarer på det de skal svare på. Men det skal formodentlig være indeholdt i kontrakten med dem, hvad det er for nogen bodsbestemmelser, svarede borgmesteren.