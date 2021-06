Tre gange guld til Bagsværd

Christoffer Frost Johansen (tv) Mia Helene Mørck og Joel Ibler Lillesø (th) med deres DM-medaljer. Foto: Carsten Rytter

Mørck, Lillesø og Johansen fik guldmedaljer til DM i atletik

Af Peter Kenworthy

Der var tre guldmedaljer, og en enkelt sølvmedalje, til løberne fra Bagsværd Atletik Club til weekendens DM i atletik i Odense.

Mia Helene Mørck satte tempo fra start, trak fra efter 600 meter, og vandt i suveræn stil på 800 meteren, med næsten tre sekunder ned til Louise Jørgensen fra KIF i tiden 2:06,00.

Joel Ibler Lillesø satte sig også frem i forreste del af feltet fra starten af 5000 meter, og han vandt en lidt taktisk affære, foran Mikkel Dahl-Jessen fra AGF, med et lille halvt sekund i tiden 14:17,83. 17-årige Lillesø og Dahl-Jessen var trukket fra med 450 meter igen, med Bagsværd-løberen i front, og fulgtes ad til målstregen.

Og Christoffer Frost Johansen vandt endnu et tæt opgør på 1500 meteren, med et halvt sekund ned til Mikael Johnsen fra AGF i tiden 3:50,09. Johansen løb sejren hjem fra front, efter at have sat en lang spurt ind med 500 meter igen.

Johansen var lige ved at snuppe en guldmedalje til, på 800 meteren, efter at han satte tempo fra start. Men han måtte se sig slået på målstregen med sølle fem hundrededele af Benjamin Lobo Vedel fra Aarhus 1900.