Udskoling sendt hjem

Foto: Kaj Bonne (arkivfoto).

Men det har ikke noget med festerne i Aldershvileområdet ar gøre, siger skoleleder

Af Peter Kenworthy

Der er gang i de unges festiviteter i sommervarmen – ikke mindst i Aldershvileområdet.

Og i sidste uge blev hele udskolingen på Den Lille Skole på Gammelmosevej midlertidigt sendt hjem, efter at 13 elever var blevet smittet, hvilket i flere medier blev kædet sammen med festerne.

Smittetilfældene har dog ingen tilknytning til historierne om festende unge i slotsparken, siger skoleleder på Den Lille Skole, Simon Møller Petersen, til Gladsaxe Bladet.

– I vores tilfælde er det noget så udramatisk, som en rask smittebærer i 8.klasse der har bragt smitten med ind i overbygningen. Eleverne i 8.klasse er blevet smittede i løbet af skoleugen – ikke til en fest. De har været tæt på hinanden indenfor klassen i forbindelse med sociale aktiviteter, som et led i at ”komme tilbage” efter lang tids fravær fra fællesskabet, pointerer han.

Han fortæller desuden at skolen har haft et tæt og godt samarbejde med Gladsaxe Kommune i forløbet, og da Styrelsen for Patientsikkerhed traf beslutning om midlertidigt at lukke overbygningen, var det ud fra et forsigtighedsprincip, så smitten ikke bredte sig til andre årgange på skolen.

– Jeg synes derfor også det er vigtigt at få et budskab ud om, at vi alle – også de unge – skal fortsætte med at passe på hinanden og ikke opføre os som om, at corona er væk. Nattefester med mange mennesker og alkohol er en risikabel cocktail i den retning. Men budskabet bør komme afsted på den rigtige baggrund, så man ikke får udstillet unge mennesker og deres forældre, som rent faktisk forsøger at gøre det rigtige. tilføjer Simon Møller Petersen.

Gladsaxe Kommune har i et brev opfordret til at skolelederne minder de unge om smittefaren.

– Særligt Aldershvileområdet har været anvendt som samlingssted for mange, og det har vist været ganske festligt med ølbong og andre tiltag, som unge mennesker finder hyggelige. Vi er fulde af forståelse for, at både de unge og deres forældre er pænt trætte af, at der ikke kan leves et normalt ungdomsliv med særlig festivitas som afslutning på skoleåret, men der er altså, trods pæne incidenttal, stadig smitte i Gladsaxe, skriver man blandt andet i brevet.