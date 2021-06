Undgå klip i kørekortet

Foto: Peter Kenworthy.

Fart, mobilsnak og røde lys var årsag til ni ud af ti klip i kørekortet

Af Peter Kenworthy

Sidste år måtte betjente fra Københavns Vestegns Politi udskrive bøder med 8.233 tilhørende klip. Fart var topscorer og årsag til over halvdelen af alle klip. Det udløser nemlig et klip i kørekortet, hvis man kører over 30 procent hurtigere end tilladt, fortæller Københavns Vestegns Politi.

På andenpladsen kom klip for at bruge håndholdt teleudstyr under kørslen, og tredjepladsen med 10 procent gik til 864 bilister, der kørte over for rødt.

– Det er egentlig ganske enkelt: Kør ikke for hurtigt, brug ikke håndholdt mobiltelefon under kørslen og kør kun over for grønt lys – så har du straks minimeret risikoen markant for at få et klip i dit kørekort. Samtidig bidrager du aktivt til alles sikkerhed i trafikken, siger politikommissær Claus Stoltenberg fra Københavns Vestegns Politi.

Ud over et klip koster det en bøde på 2.000 kroner at køre over for rødt og 1.500 kroner at bruge håndholdt teleudstyr, mens en fartbøde beregnes efter hastighedsovertrædelsen.

De øvrige klip fordelte sig på forskellige forseelser som for eksempel ulovlige overhalinger, hashpåvirket kørsel og børn, som ikke var spændt fast i biler.