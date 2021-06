Værktøjer til indsatser rettet mod børn med angst

Upset sad depressed little school girl sitting alone at city street park clutching head. Upset stressed frustrated child lost outdoors. Scared crying kid outside. Violence and disorder at childhood.

Foto: Colourbox.

Børn der har angst og depression skal lære at håndtere svære situationer og familien skal involveres i behandlingen, konkluderer ny undersøgelse

Af Peter Kenworthy

Mistrivsel, angst og depression er voksende problemer for danske børn og unge. Socialstyrelsen har derfor bedt det nationale forsknings- og analysecenter VIVE beskrive og analysere en række indsatser rettet mod børn og unge i alderen 3-18 år, der lider af angst og/eller depression.

Flere værktøjer fra kognitiv adfærdsterapi er kerneelementer i indsatser, der er særligt effektive til at behandle angst og depression hos børn og unge, viser VIVEs kortlægning af tidlige indsatser rettet mod 3-18-årige med angst og depression, i undersøgelsen ”Vidensafdækning af tidlige indsatser rettet mod børn og unge med angst eller depression”.

Undersøgelsen viser blandt andet at det virker at barnet og dets pårørende præsenteres for viden om den psykiske lidelse, at barnet og terapeuten opsætter delmål for behandlingsindsatsen, at barnet lærer at håndtere svære eller ubehagelige situationer og at barnets familie bliver involveret i behandlingen og samarbejdet med terapeuten.

– Ideen er at man som kommune kan se hvad det er for nogen indsatser der virker bedst. Man kan bruge det her som rettesnor, fortæller professor og cand.oecon i VIVE, Mette Verner.