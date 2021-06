Valgte kandidater til kommunalvalget

Ti af Venstres kandidater til kommunalvalget. Foto: Kaj Bonne.

Venstre i Gladsaxe afholdt tirsdag generalforsamling og opstillingsmøde

Af Redaktionen, redigeret

Politiske hovedtemaer til kommunalvalget bliver, ifølge Venstre i Gladsaxe, at få sat fokus på velfærd med værdighed, bedre børneliv, det grønne Gladsaxe, trafikstøj, borgerinddragelse, tryghed, bedre forhold for idrætten i Gladsaxe og lavere skat, samt at få et nyt flertal og styre i Gladsaxe, skriver partiet i en pressemeddelelse.

Kandidatlisten til kommune- og regionsrådsvalget i november blev godkendt, og Martin Skou Heidemann blev valgt som partiets borgmesterkandidat, og Astrid Søborg som nummer to på listen. De efterfølgende på listen blev Lone Yalcinkaya, Thekla Ravn, Allan Juhl Feddersen, Gunnar Sumberg og Benedikte Claudinger. Gunnar Sumberg blev desuden valgt til kandidat til regionsrådet.

Camilla Friis, Steen Gerner, Carl-Erik Andersen samt René Wreidt blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og Allan Juhl Feddersen genvalgt som formand. Henrik Thormod Andersen og Hans Larsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.