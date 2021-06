Vind billetter til 100% Ulv

Foto: Angel films

I samarbejde med Angel Films A/S udlodder Gladsaxe Bladet 2x2 billetter til filmen 100% Ulv.

Af Randi Salzwedell

Drengen Freddy er arvtager i en familie af stolte varulve, og han er overbevist om, at han nok skal blive den mest frygtindgydende varulv af dem alle. Freddy får sig dog noget af en overraskelse, da han til sin første “forulvning” forvandles til en frygtindgydende… PUDDELHUND.

Det ser ikke godt ud for Freddy, men flokkens ældste giver ham chancen for at bevise, at han har en varulvs hjerte inden næste måneopgang. Hvis han ikke lykkes, vil han blive smidt ud af flokken for altid. Hjulpet på vej af en uventet allieret i form af gadehunden Batty, kaster Freddy sig ud i et vildt eventyr for at bevise, at han under hans nuttede ydre, stadig er 100 Ulv!

Vind billetter

I samarbejde med Angel Films A/S udlodder Gladsaxe Bladet 2×2 billetter til filmen 100% Ulv.

Du skal blot kunne svare på følgende:

Hvad hedder drengen?

A: Benny

B: Johnny

C: Freddy

Send dit svar med navn og adresse mærket ”Biograf” til kon@gladsaxebladet.dk senest søndag den 13. juni 2021. Billetterne skal afhentes på redaktionen i åbningstiden og er gyldige så længe filmen er biografaktuel.

Vinderne får direkte besked.