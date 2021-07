Ældreplejen styrkes i de kommende år

Beløbet kommunerne bruger på pleje og omsorg af borgere på over 80 år varierer fra 125.095 kr. i gennemsnit pr. borger til 289.419 kr. i gennemsnit.

Af Ina Strøjer-Schmidt, folketingsmedlem for SF i Københavns omegnskommuner

Beløbet kommunerne bruger på pleje og omsorg af borgere på over 80 år varierer fra 125.095 kr. i gennemsnit pr. borger til 289.419 kr. i gennemsnit. I Gladsaxe Kommune bruges i gennemsnit 184.216 kr. på pleje pr. borgere over 80 år.

For at styrke ældreplejen har vi i Folketinget afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen, hvilket skal forbedre plejen og omsorgen for de ældre.

Målsætningen er, at kommunerne ansætter 1.000 flere medarbejdere i ældreplejen og samtidig arbejder for, at flere ufaglærte får muligheden for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Det er et godt skridt på vejen, men vi skal blive ved med at styrke muligheden for en værdig alderdom med den nødvendige pleje og omsorg.