Alle muligheder skal holdes åbne for Høje Gladsaxe

Af Ole Skrald, Kristian Niebuhr og Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiske medlemmer af Trafik- og Teknikudvalget

En løsning for busbetjeningen i Høje Gladsaxe rykker nærmere, senest har vi i Trafik- og Teknikudvalget vedtaget, at der, i samarbejde med Movia, arbejdes videre med en ny Rute 69 fra Trafikpladsen til København via Høje Gladsaxe. Denne løsning kræver dog at København og Frederiksberg kommuner støtter op om den nye busrute.

I modsætningen til Astrids Søborg (V) påstande fra forriges uges avis, så har Socialdemokratiet ikke arbejdet for at lukke nogle bestemte løsninger ned, vi holder derimod alle muligheder åbne, for at sikre den bedste mulige løsning for borgerne i Høje Gladsaxe.

Det er et faktum at grendelingen af 250S stadig er en del af budgetprocessen i Region Hovedstaden, og det skrev et stort flertal i Trafik- og Teknikudvalget så ind i den endelige indstilling. Denne tilføjelse gør ingen forskel for bus 69, da 250S rute nu ligger til en endelig beslutning i Regionen.

Senest har vi i Socialdemokratiet holdt møde med boligformændene i Høje Gladsaxe, for at fortsætte dialogen, og sikre at vi finder den mest optimale løsning for borgerne i Høje Gladsaxe og områderne deromkring.