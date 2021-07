Christian åbner healing-skole

Lyse lokaler på Vadstrupvej skal danne ramme om ny, alternativ skole

Af Gitte Ganderup

I starten af august åbner Christian Keil en skole for healing, efter at have skabt succes på den første i Gilleleje.

Han vil skabe Danmarks bedste spirituelle center for at bringe viden og læring til så mange som muligt om de energier som ifølge ham skaber vores liv.

– Det vil jeg fordi der er så mange som lever i smerte. Jeg ser den glæder, som der er ved at opnå en dybere samhørighed. Det ligger naturligt for mig at ville hjælpe andre, siger han i lokalerne på Vadstrupvej som er i gang med at blive omdannet til skole for de syv typer healing samt forskelige rådgivningsforløb og medieskab som han både underviser i og udfører.

Smertefrit liv

Den nu tidligere automekaniker og skraldemand havde slidt sin ryg til en diskosprolaps, som lægerne kun så operation som udvej på.

Christian Keil havde interesseret sig for det spirituelle og kom en dag i kontakt med en healer som fortalte ham, at han var så særlig, at hun ville uddanne ham til healer ganske gratis. For han skulle have den viden, så han kunne undervise både her til lands og i udlandet, fortæller Christian Keil som nu fire år senere ikke længere mærker til smerte i ryggen.

– Efter at jeg begyndt at arbejder med energierne, mærker jeg intet til min ryg mere. Og lægerne havde jo ellers sagt at nogle af mine ryghvirvler er var slidt i stykker, fortæller han.

Derfor arbejder Christian Keil nu som clairvoyant, medie, healer, foredragsholder og underviser.

Der kommer folk til ham, som søger rådgivning på så konkrete men forskellige problemtikker som livstruende sygdomme og forretningsudvikling.

Uddannelserne

Christian Keil udbyder en række uddannelser på dem kommende skole. Alle med det tilfælles at de arbejder med det som han kalder ånderne eller energierne.

Det som eleverne på hans skole skal lære er, at komme i kontakt med energierne så de via samspillet med klienten, som de står med, kan kanalisere energien til klienten på den måde som vedkommende har brug for. Og han fortæller, at der er klienter som har oplevet en tydelig forskel efter at han har healet dem. Som eksempel fortæller han om en kvinde som var meget plaget af diabetes.

– Jeg hjalp hende med at bearbejde nogle traumer. Derefter kunne lægerne ikke forklare det, men hun havde altså slet ikke brug for medicin længere. Mit håb er, at man, lige som på hospitalerne i England og Tyskland, vil bruge healing mere på hospitalerne her også, fortæller han.

Det som i følge Christian keil selv er unikt ved hans uddannesler er, at der også bliver lagt stor vægt på etik og moral.

– Det er et stort ansvar at rådgive andre mennesker, og derfor vil der være grundig undervisning i etik og moral. Det er vigtigt at man som healer kan kende forskel på ens egne problemtikker og klientens. Man skal kun forholde sig som et redskab i forhold til klienten, siger han.

Healing & regression center v/Christian Keil åbner den 8. august på Vadstrupvej 53, 2880 Bagsværd