Der er mange penge i madspild

På pleje- og træningscenteret Kildegården i Søborg har de vejet og vejet og vejet maden og madresterne i de seneste måneder. Madspildet skal reduceres ved hjælp af særlige vægte

Af Gitte Ganderup

Kildegården har været med i et offentligt-privat samarbejde mellem Gladsaxe Erhvervsby, studerende DTU Design og Innovation, Jespers Torvekøkken og FoodOptimizer, som er en dansk greentech-startup, som har opfundet et værktøj, der hjælper køkkenchefer med at måle og reducere madspild, CO2-udledning med mere.

I køkkenet på Kildegården, som de studerende og øvrige nævnte parter har arbejdet med i de seneste måneder, har man på blot én måned reduceret det daglige madspild med 31%. Systemet kortlagde, at der alene i maj blev smidt 450 kilo mad ud, svarende til en værdi på næsten 12.000 kr. og det ressourcemæssige og økonomiske spild er man altså rigtigt godt i gang med at gøre kål på nu.

– Bare det at den spand stod på den vægt; det skabte rigtig mange refleksioner ”som det smider vi bare ikke ud” og ”hvorfor har vi egentlig lavet så meget”, siger leder af køkken, café og aktiviteter, Bente Meldgaard Clausen i en video som Gladsaxe Erhvervsby har lagt på deres youtube-kanal om projektet.

Det skal bremses

Der blev set et lignende stort spild på de øvrige steder i kommunen, hvor projektet arbejdede med at reducere madspild.

Fødevareministeriet har en ny opgørelse som viser, at der hvert år smidt mere end 800.000 ton spiseligt mad ud i private og offentlige kantiner og køkkener landet over. Ministeren er nu gået på jagt efter løsninger.

Foodoptimizer og DTU har, i samarbejde med Gladsaxe Erhvervsby, designet to modeller, som både private og offentlige virksomheder, der er medlemmer af Gladsaxe Erhvervsby, kan anvende.

Sådan virker det

Virksomhederne får hjælp til at definere en baseline, især ved hjælp af vægte, og anvisninger til konkrete initiativer til at reducere til madspild.

Baseline giver et klart billede af hvor spildet opstår og på den baggrund kan man definere, hvor man så skal sætte ind. Virksomhederne får mulighed for at bruge Foodoptimizer-systemet, herunder især de særlige vægte og IOT-enheder, som bruges til at overvåge spildet ved tilberedningen og servering.

For Valdemar og hans medstuderende fra DTU var det mest opsigtsvækkende hvor lidt, der faktisk skal til, for at skabe markant reduktion af madspild. Bare det at måle tilberednings/forarbejdsningsspild, serveringsspild og tallerkenspild kan gøre meget.

Ifølge Valdemar opfattes madspild pudsigt nok som ”usynligt”, men når man vejer det, bliver det meget synligt og der opstår en direkte følelse af at måtte handle straks. Alt sammen ud fra devisen: måle, tilpasse, måle, tilpasse.