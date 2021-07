Digitale underskrifter er det nye

SPONSORERET INDHOLD: I en tid, hvor der hele tiden bliver præsenteret nye digitale løsninger, kan det være svært at følge med i, hvilke digitale løsninger der kommer, og ligeledes om det er noget, du kan få gavn af. En af de løsninger er digitale underskrifter, som du vil blive klogere på i de nedenstående afsnit.

Hvis du ønsker at blive klogere på, hvordan en digital underskrift fungerer i praksis, kan du trykke på følgende link: www.vismaaddo.dk/saadan-fungerer-det, hvor der vil blive gennemgået trin for trin, hvordan en digital underskrift fungerer i praksis.

Hvorfor er en digital underskrift en smart løsning?

Der er flere årsager til, at digitale underskrifter er kommet for at blive. Først og fremmest er det et tydeligt produkt af den tid, vi lever i. Stort set alle facetter af samfundet bliver digitaliseret eller præget af teknologiske forbedringer. I den forbindelse har digitale underskrifter vundet indpas, fordi det er nemmere og hurtigere for begge parter af en underskrift.

Når man vælger at anvende den digitale løsninger til at klare en underskrift, slipper man ydermere for papiret og den efterfølgende opbevaring. Alt bliver klaret digitalt, hvorfor det også er nemmere at lagre i fremtiden.

Regler på området

Det kan være fristende at tro, at der er nogle retningslinjer eller regler på området, som gør det besværligt at anvende. Men det er der faktisk ikke. Digitale underskrifter er lige så gyldige som fysiske underskrifter på et stykke papir – både i forhold til lovgivningen om underskrifter og GDPR-reglementet.

Fremtiden er digital

Der er intet, der indikerer, at digitale løsninger ikke er kommet for at blive. Fremtiden bliver uden tvivl præget af et stigende antal af digitale løsninger, der gør det nemmere for os alle sammen at klare hverdagens opgaver. Hop med på den digitale bølge med det samme, så du er klar til, hvad fremtiden mon bringer af nye digitale løsninger!