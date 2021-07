Endelig er der fotoudstilling på Hovedbiblioteket

Udstillingen Verden i Gladsaxe kan endelig ses på hovedbiblioteket efter at være udskudt nogle gange grundet corona

Af Gitte Ganderup

31.7 til 30.8. udstilles portrætter af 25 borgere, som har tilfælles, at de er født udenfor Danmarks grænser og nu har skabt sig en tilværelse i Gladsaxe. Udstillingen har været udskudt på grund af corona.

De tegner sammen med deres personlige beretninger i hæftet ”Verden I Gladsaxe” et billede af den mangfoldighed indvandrere og flygtninge tilfører.

Alle billederne er taget af den lokale fotograf Kaj Bonne som har taget billederne over nogle måneder i 2019 og 2020 samtidigt med at interviewsene er gennemført.

Hæftet kan hentes i Hovedbibliotekets ekspedition i udstillingsperioden.

Projektet Verden i Gladsaxe er blevet til på et initiativ fra to Gladsaxeborgere, Nina Greiffenberg og Kirsten Wedel og i et samarbejde med Gladsaxe Kommunes biblioteker og Netværk for flygtninge og Indvandrere i Gladsaxe.

Gladsaxe Kommunes Børne – og kulturforvaltning, bibliotekerne og Veluxfonden for aktive ældre har støttet projektet økonomisk.

Det er initiativtagernes ønske, at de gode indvandrerhistorier kan bidrage til at nuancere kendskabet til indvandringens mange facetter og tjene som inspiration for nye tilflyttere og som teksthæfte i kommunens folkeskoler.

Mernousch fra Iran

En af dem som du kan møde på udstillingen er Mernousch. Her er hendes fortælling fra udstillingen som Gladsaxe Bladet har fået lov til at bringe.

En persisk digter skrev i 1100-tallet ”Menneskeheden står øverst, derefter er du køn, så nationalitet og til sidst religion, ” siger Mernousch og tilføjer ”Det er desværre ikke sådan nu!”

Mernousch har tilbragt sine første 5 år som flygtningebarn i Danmark, sine skoleår og ungdomsår i Iran, og siden 2003 har hun været bosat i Gladsaxe og erfarer nu en anden sandhed.

Går hun på café, er det ikke usædvanligt, at baconen er taget af hendes clubsandwich, inden hun får den ” Det er jeg dødtræt af. Folk tager stilling alene på mit udseende. Ingen spørger om jeg er muslim!”

Hun fortæller, hvordan hun oplever Janteloven. I Danmark bliver indvandrere betragte som en samlet masse. De forventes at vise taknemlighed og holde på deres kritik.

”Jeg synes, det er svært, når jeg fornemmer, at jeg ikke må være kritisk over for det danske samfund. Jeg skal være forsigtig med at mene, hvad jeg mener. Det er lidt det samme i Iran, bortset fra at præmisserne er lidt anderledes. I Iran har man ikke ytringsfrihed, der skal man ikke udtale sig negativt om systemet. Jeg troede, at når man lærte dansk, satte sig ind i kulturen og bidrog med hårdt arbejde, ville man blive respekteret. At blive set, som den man er. ”

Flid og hårdt arbejde er virkelig Mernousch´s kendetegn. Hun har gået i kristen folkeskole, jødisk mellemskole, islamisk gymnasium og er uddannet i historie fra Universitetet i Teheran. Efter at have taget den gymnasiale indvandreruddannelse GIF i 2004, afsluttede hun en kandidatgrad som klinisk sexolog på Aalborg Universitet.

Hun fortæller: ”Jeg bruger min uddannelse til at undervise eksterne lektorer på forskelige uddannelsesinstitutioner og kommuner for at sikre dem en bedre indsigt i seksuelle og kulturelle udfordringer for indvandrere og flygtninge. Ved siden af dette har jeg åbnet en café i Bagsværd. Jeg vil gerne vise, at iransk kultur er andet end et præstestyre.

Selvom Mernousch har været her i mere end 15 år, giver hun udtryk for, at hun er rodløs. At hun kun er på besøg i Danmark: ”Jeg slår ikke rødder, jeg køber hus, jeg køber forretning, jeg gør alt mellem himmel og jord for at slå rødder, men det er ligesom, der bliver holdt en distance. Sådan er det hele tiden, det er der hver dag, jeg kæmper imod den. Min arbejdsdag starter kl 12.00. Jeg kan af og til overveje, om jeg skal gå ud og handle om formiddagen, men afstår ofte, for jeg tror, at folk tænker…hun er nok på noget social ydelse.”