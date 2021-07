Enhedslisten enig med borgmesteren

Lige før sommerferien indgik folketinget nogle infrastruktur-aftaler, hvor der samlet skal investeres over 100 milliarder kroner i transportområdet frem til 2035. Brugt rigtigt kunne dette gigantiske beløb blive et kæmpeløft for en bedre og grønnere trafikafvikling. Og der er da også nogle gode elementer med investeringer i kollektiv transport og bedre cykelmuligheder. Men andre elementer […]

Af Søren Søndergaard, MF, Enhedslisten