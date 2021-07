Er du klar på at få året af dit liv? Så tag på efterskole

SPONSORERET INDHOLD: Skal du snart gå i 9. eller 10. klasse? Og har du mod på at skulle stå på egne ben sammen med ligesindede? Så er efterskole helt sikkert noget for dig.

Af SPONSORERET INDHOLD

På efterskole møder du mange andre, der står i samme situation som dig, og du kommer til at skulle leve sammen med mennesker, som kan vise sig at blive venner for livet. Der er altså tale om en dannelsesrejse, hvor du ikke kun bliver dannet i forhold til at skulle indgå i en hverdag sammen med andre, løse daglige opgaver og gennemføre aktiviteter med skolekammerater, da du også bliver dannet i forhold til skolen. Du skal sammen med dine lærere selv tage mere ansvar for din læring, hvilket vil komme til at gavne dig fremadrettet.

Efterskoler der gør det muligt at dyrke din yndlingsinteresse

Og udover fordelene, du opnår i skolen, med nye kammerater, personligt osv., så har du på efterskole også mulighed for at dyrke noget, du elsker at dyrke ved siden af din skole. Eksempelvis på Stidsholt idrætsefterskole kan du vælge mellem linjerne:

– Fodbold

– Badminton

– Håndbold

– Svømning

– Fitness

– E-sport

– Golf

Det giver dig muligheden for at forbedre dig inden for det du elsker, og måske endda udleve dine drømme inden for din yndlingssportsgren. Samtidigt med det, får du lov til at dyrke det, du elsker, sammen med dine skolekammerater, som du ovenikøbet også bor sammen med. Det skaber sammenhold, og du vil med sikkerhed komme til at føle dig som en del af noget større.

Find dine bedste venner for livet

Det er også netop det, der er med til at skabe venskaber for livet. Sammen med dine skolekammerater får du oplevelser for livet, som aldrig glemmes. Og du vil være glad for, at du har delt dem med dine efterskolekammerater.