Er kaninbure kernevelfærd?

Af David Ibsen, Liberal Alliance Gladsaxe, Tolstojs Allé 2, 1. tv.

Gladsaxe kommune budgetterer med 600.000 kr. til ”opgradering af kaninbure”, 675.000 til ”understøttelse af erhvervslivet” og 400.000 kr. årligt til kunst ved Letbanen efter ”armslængdeprincippet”, dvs. på armslængde af borgerne, men efter regler, som politikerne selv har skrevet

Hvor går grænsen for det, kommunen bør tage sig af? Hvor går grænsen for kommunens kerneopgaver – og hvornår bliver det frås for borgernes penge?

Liberal Alliance mener, grænsen for længst er overskredet, men hvor går den egentlig? LA Gladsaxe er gået i gang med at udarbejde et katalog over kommunale kerneopgaver og forventer at kunne fremlægge et udkast i oktober måned. På vores hjemmeside vil det blive muligt at give sit besyv med. Vi håber, andre er lige så interesserede i en fornuftigt drevet kommune, der respekterer borgerne og lader dem beholde flest mulige penge selv frem for store overskud på kommunebudgettet. For borgerne ved bedre end alskens politikere, hvordan de vil bruge deres egne penge.