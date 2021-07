Find din nye tandlæge tæt på Gladsaxe

SPONSORERET INDHOLD: Hvor lang tid siden er det, at du var ved tandlægen sidst? Mange mennesker undgår af den ene eller anden grund at gå til tandlægen.

For nogle er det tandlægeskræk, som afholder dem fra et besøg. For nogle er det økonomien i det, som spiller ind. Det er dog yderst vigtigt at passe godt på sine tænder. Det er også derfor at det er anbefalet at få et tandlægetjek en gang imellem. Læs med her.

Hvorfor er det vigtigt at besøge tandlægen?

Tænderne er med os det meste af livet, hvis ikke hele livet for nogle. Det betyder, at man skal passe godt på dem. Udover god mundpleje som man selv kan udføre, så er det vigtigt at få tjekket tænderne en gang i mellem ved en tandlæge. Bor du i nærheden af København, kan du få tjekket dine tænder ved en tandlæge østerbro. Her får professionel hjælp af kompetente medarbejdere indenfor faget.

Hvis du bor i nærheden af Valby, kan du bestille en tid ved www.valbytandklinik.dk, hvor du vil blive mødt af de dygtige medarbejdere. Hos klinikken får du både en tryg oplevelse og kan parkere gratis, når du besøger tandlægen.

Tandlægeskræk er meget udbredt

For mange er det skrækken, som afholder dem fra et besøg hos tandlægen. Mange mennesker går rundt med både huller i tænderne og andre skader, som de måske ikke er klar over. Hvis man ikke får tjekket sine tænder, kan det give bagslag på et senere tidspunkt. Desuden er smerter i tanden ikke til at spøge med. Det kan være yderst ubehageligt og invaliderende at have tandsmerter, og derfor bør man opsøge en tandlæge, hvis det er aktuelt.

Da tandlægeskræk er meget udbredt og mange mennesker, har det, ved tandlægerne godt, hvordan de skal tackle det. For eksempel er det en god idé at fortælle sekretæren at man lider af tandlægeskræk når man booker tiden. Ellers kan man også fortælle tandlægen det, når man er der. På denne måde ved tandlægen, hvordan de skal forholde sig, for at du bedst muligt føler dig tryg som patient.

Gode råd til dig som har tandlægeskræk

Tandlægeskræk opleves som en slags angst. Det kan for mange være opstået da de var børn, måske på grund af en dårlig oplevelse, men kan også komme senere. Nogle mennesker er bange for smerterne som de frygter, vil komme ved en behandling.

Det man selv kan gøre, er blandt andet at man erkender sin angst for at gå til tandlægen, og huske at fortælle tandlægen dette. Det er også en god idé at forventningsafstemme. At du ved, hvad der kommer til at ske, samt hvis du har brug for en pause.

En god hjælp til at berolige dig selv er også igennem vejrtækningsøvelser. Du kan med fordel også lytte til musik når du er ved tandlægen. Hvis du får ondt, så lad tandlægen vide det, så du også kan blive mere smertedækket. Hvis du gerne vil og det vil gøre dig mere tryg, kan du se om det er muligt at have en med dig ind til tandlægen.