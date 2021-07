Flere familier med flere biler

Foto: Peter Kenworthy.

Der er stor vækst i antal familier med flere biler

Af Peter Kenworthy

Antallet af familier med rådighed over flere biler var ved årsskiftet steget til 554.400 mod 402.600 familier for 10 år siden. Også i Gladsaxe er antallet af familier med to og tre biler støt stigende – ligesom andelen af familier med bil steg fra 52 procent i 2010 til 56 procent i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik.

I en ny analyse konkluderer Danmarks Statistik at ”familier i områder med høje serviceniveauer af offentlig transport har en mindre sandsynlighed for bilrådighed end familier i områder med middel eller lavere serviceniveauer”.