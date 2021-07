Foto: Peter Kenworthy

Langtidsledigheden for februar var den højeste i syv år – i Gladsaxe er antallet procentmæssigt fordoblet på et år

Af Peter Kenworthy

Mens antallet af ledige generelt faldt mellem april og maj, stiger antallet af langtidsledige – både på landsplan og i Gladsaxe.

I februar sidste år var 0,5 procent af arbejdsstyrken i Gladsaxe langtidsledige. Et år senere var tallet 1 procent – det samme som tallet for hele landet.

Et bredt flertal af folketingets partier blev i maj enige om en række initiativer, der skal styrke og forbedre især langtidsledige over 50 års muligheder for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.