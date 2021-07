Skovbørnehaver er populære hos både forældre og børn. Og vi skal have flere skovbørnehaver i Gladsaxe med den direkte adgang til fantastiske grønne områder. Mindre grupper i frie rammer fremmer et bedre sammenspil mellem børn og de voksnes opmærksomhed på børnene

Af Thomas Germann, Byrådskandidat Gladsaxe Konservative

Ventelisterne til vores eneste skovbørnehave i Gladsaxe er lang, og mange forældre kan ikke få deres barn i skovbørnehaven. Børn har bare godt af at være ude, hvor naturen stiller en fantastisk legeplads til rådighed.

Med et både socialt og miljømæssigt bæredygtig fokus og arbejde med inddragelse af børnene er Gladsaxe Skovbørnehave i Bagsværd en af landets bedste børnehaver, hvor børnene er ude i det grønne mange timer om dagen. I 2019 modtog den selvejet Gladsaxe Skovbørnehave da også prisen som Danmark bedste dagtilbud.

En måde at skabe mere forskellighed i dagtilbuddene tæt på borgerne i Gladsaxe og indfri et stort forældreønske vil være flere skovbørnehaver i kommunen.

Vi kan droppe busturen, nu hvor kommunen har valgt at lukke ned for de få udflyttergrupper i kommunen, hvor børn bliver kørt med bus ud i skoven, og i stedet benytte den direkte adgang til den grønne natur i Gladsaxe, hvor Hareskoven, Grønnemose og Utterslevsmose vil være oplagt steder.

Med flere skovbørnehaver udover hele Gladsaxe vil vi kunne skabe endnu bedre rammer for vores børn, og så har vi en fantastisk skovbørnehave i forvejen, som vi kan lære af.