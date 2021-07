Flyvende start på sommerferien 

Atletiktræningen på Bagsværd Stadion satte fut i børnene. Foto: Kaj Bonne.

Der er masser af sommerferie-aktive børn og unge igen i år – de hygger sig med alt fra atletik til cirkus

Af Peter Kenworthy

Igen i år havde Gladsaxes unge en perlerække af alsidige muligheder for at deltage sommerferieaktiviteter, som kommunens lokale foreninger står for.

På Bagsværd Stadion kunne man prøve kræfter med atletikken sammen med Bagsværd Atletik Club. Der blev løbet, kastet og sprunget til den store guldmedalje.

Og den nykårede Danmarksmester på 800 meteren, Mia Helene Mørck, trænede højdespring med en gruppe børn – blandt andet ved at lege ”flyvemaskine” i en rundkreds af hulahopringe.

– De får lov til at prøve kræfter med alle atletikkens discipliner, og så er det bare en supersjov uge, fortalte hun.

Også i Cirkus Panik var der gang i den til cirkusskole bag Høje Gladsaxe, hvor børnene kunne lære at køre på ethjulet cykel, klovne, gå på line, jonglere, danse og meget mere.

Der blev blandt andet øvet dansetrin og trænet med diaboloen, da Gladsaxe Bladet var forbi.

– Børnene får overskredet nogen grænser i trygge rammer, og får en stor succesoplevelse, når de efter bare 3-4 dage oplever at de lykkes med tingene og optræder med noget der er en succes – og som de ikke regnede med at de kunne, fortalte Alex fra Grønnemose SFO og skoleklub, der var med i løbet af ugen.

Cirkusugen bliver afsluttet med en festforestilling for forældrene.