Fokus og fællesskaber giver høje karakterer

Et målrettet arbejde på at hæve elevernes karakterer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium bærer frugt

Af Gitte Ganderup

– 9. klasses resultat blev et imponerende 9,2. Vi kender ikke landsgennemsnittet i år, men sidste år var den 7,4. Og vores 9. klasser har løftet det med 0,1 over de sidste tre år. Når vi ligger så højt, så er det resultatet af et målrettet arbejde, hvor vi har arbejdet intensivt med at gøre vores elever endnu dygtigere, siger Jimmy Burnett Nielsen.

Skolen optager både kostskoleelever og elever fra Gladsaxe og omegn – og på skolen går både grundskoleelever og gymnasieelever – men opdelingen er en helt anden end i de offentlige skoler.

-Vi giver elever mulighed for – så at sige – at starte gymnasiet allerede i 8. klasse i det, vi kalder vores femårige gymnasieforløb. 9.-klasseseksamen bliver derved en terminsprøve på vej mod studentereksamen. Lærere i grundskolen og gymnasiet arbejder dagligt sammen om eleverne. Vi har gymnasielærere, der møder eleverne allerede i de to år i grundskolen, og vi har grundskolelærere, der følger eleverne med over i gymnasiet, fortæller Jimmy Burnett Nielsen, der mener, at det er en af årsagerne til, at skolen grundskoleelever klarer sig så ualmindelig godt.

Den anden årsag peger han på er det faglige fællesskaber som solen skaber for og med eleverne.

– Vi tilbyder et hav af projekter, interne og eksterne, hvor eleverne opnår en kobling af det teoretiske og det praktiske. Eksternt er det typisk talent camps og konkurrencer og internt , er det det som i den angel-saxiske verden kaldes ”societies”, fortæller han.

På skolen er der eksempelvis et bryggerlaug hvor eleverne her bliver drøngode til kemi og biologi, plus at selvtilliden vokser eksponentielt når de ser det lykkedes, ifølge rektoren.

– Vi har Creative Poets Society hvor der leges med sprog helt nede i de dybe lag; vi har en klimagruppe og så videre, fortsætter han.

På Bagsværd Kostskole og Gymnasium skal der i fremtiden være endnu flere af disse fællesskaber.

– Det hævet over enhver tvivl, at eleverne hungrer efter den store sammenhæng mellem det teoretiske og det praktiske. Når der er dét, ja så stiger først fagligheden og dernæst karaktererne.

Skolens mangeårige fokus på at inspirere og udvikle talenter i både grundskolen og gymnasiet gør, at både elever og lærere ofte vinder priser her til lands og i udlandet i diverse konkurrencer samt bliver udgivet.