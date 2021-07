Fordeling af gymnasieelever er skidt

Politikerne har ikke set efter ude i virkeligheden, mener rektor

Af Gitte Ganderup

Selvom resultaterne på Bagsværd Kostskole og Gymnasium er imponerende, så er rektor på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Jimmy Burnett Nielsen, alligevel bekymret for de ændringer, som regeringen har annonceret på gymnasieområdet, hvor eleverne nu skal fordeles efter forældrenes pengepung.

– Regeringens aftale kan komme til at få ganske omfattende konsekvenser, som jeg tror, de færreste i dag er klar over. For eksempel vil det kræve, at vi gentænker vores fysiske rammer – og det vil være rigtig fornuftigt, hvis partier genovervejer, om de vitterligt er på vej ud ad det rette spor, siger han.

Ikke alle kan fortsætte

For Bagsværd Kostskole og Gymnasium betyder regeringens plan, at skolen pludselig får loft over hvor mange elever, som de må optage på gymnasiedelen, som med en særlig model i princippet allerede starter i ottende klasse, hvor eleverne allerede der kan begynde at forberede sig til gymnasietiden ved at have nogle af lærerne samt deltage i diverse aktiviteter.

Den nye model, som regeringen har fremlagt, kan ramme skolen hårdt på pengepungen.

Som privat skole må der nemlig kun opspares et ganske lille beløb – så når eksempelvis fremtidige højere lønninger eller dyre driftsomkostninger til bygninger skal finansieres, er et øget elevoptag ikke længere en mulighed.

– Det her er skidt på så mange måder. Vores gymnasieafdeling i Bagsværd er en sådan specialforretning med kun 250 elever. Det svarer til omkring halvdelen af en årgang på et stort, offentligt gymnasium. Jeg synes, at frygten for at alle pludselig vil gå hos os er ubegrundet. Til gengæld er det vigtigt, at der er værdibårne gymnasier som vores i Danmark. Vi kan blive tvunget til at køre med færre elever, end der er rum til – og så tærer vi på vores beskedne opsparing. Det kan man jo kun i et år eller to. Måske tre. Det tror jeg politikerne har glemt at tænke på, siger Jimmy Burnett Nielsen