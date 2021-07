Fremtiden er lys for kunstsvømning

Der er talenter på vej i blandt andet Gladsaxe i sporten kunstsvømning som frem til 2018 hed synkronsvømnning

Af Gitte Ganderup

Landets bedste duet-synkronsvømmere træner i Gladsaxe. Men først skal vi lige have en anden ting på plads.

Det hedder ikke længere synkronsvømning men kunstsvømning – og det ikke udelukkende på grund af joken om hvorvidt man kan være solo synkronsømmer (det kan man) men også for at understrege hvad sporten rent faktisk indeholder.

– Det er så hårdt. Forestil dig, at du skal makse fuldstændigt i 3-4 minutter, samtidigt med at du holder vejret i mere end 50% af tiden. Det syrer rigtig meget, men du skal udstråle at alt er godt, siger kunstsvømmer Mia Heide, da Gladsaxe Bladet mødes med hende på Gladsaxe idrætsanlæg ved svømmehallen, hvor hun også er cheftræner for børneholdene mini-synkro og synkronsvømning – ja, det nye navn er ikke så integreret endnu.

Travlt program

Mia Heide er kunstsvømmer og PhD-studerende. Hun træner på højt plan i 14 timer om ugen – plus de månedlige 3-dags camps med landsholdet. Derudover arbejder hun med at operationalisere verdensmålene i en erhvervs-phD hos virksomheden Niras. Og så er hun træner for alle de kommende talenter. Rollen som træner i GSC tiltrådte hun i 2014 og siden er GSC Synkro vokset til den næstestørste klub i landet, og samtidigt er det lykkedes dem, at også vinde fine resultater ifølge træneren.

Den 28-årige kunstsvømmer har ikke rigtig mange år tilbage på højt plan men ikke desto mindre er drømmen, sammen med makkeren Karoline Christensen, at nå langt – Måske EM.

– Karoline er så dygtig og jeg er så glad for at hun kom til mig for.. jeg ved godt, at det lyder dårligt, men når man er den bedste, er det svært at finde nogen at svømme duet med og det er det, som jeg bedst kan lide, siger hun.

Ud over de sportslige ambitioner på egne og partnerens vegne, er hun også rigtig glad for trænerrollen, siger hun og fortæller om dengang hun selv var 11 år og svømmede konkurrence-svømning i Kalundborg.

– Jeg svømmede for pænt til konkurrencesvømning. Når træneren sagde hvordan hånden skulle vende på vej op og ned, var det det, som jeg gik op i. Jeg tog det tekniske meget seriøst og derfor svømmede jeg ikke hurtigt nok. Derfor blev vi enige om at synkronsvømning var meget mere mig med sin blanding af gymnastik, ballet og svømning, fortæller hun.

Redskaber

Den glæde ved at opdage den perfekte sport som både kræver mængder af råstyrke, skønhed og rytme vil Mia Heide gerne give videre til sin elever.

– Jeg bliver så stolt, når deres forældre fortæller, at de har været til skole-hjem samtale og at deres datter er begyndt at sige mere, deltage mere og være gladere fordi de går til synkro. Jeg tror på at pigerne får rigtig meget ud af de venskaber, fællesskab, sammenhold og motion som de får hos os. Hvis jeg kan gøre en forskel for de 35 piger, er det fedt.

Allerede i 2017 blev Mia Heides arbejde for den lokale klub anerkendt internt i Dansk Svømmeunion da hun modtog Dansk Svømmeunions Synkropris. I indstillingen stod der, ifølge dansk svømmeunions hjemmeside, blandt andet:

” Mia Heide har på få år etableret en af de største synkro-klubber i Danmark med rigtig mange dygtige svømmere. Hun står ofte alene på kanten med 30 svømmere og formår alligevel at føre dem frem til guldmedaljer. Hun formår at engagere en masse forældre, der gerne hjælper ved stævner og som er blevet uddannet til dommere, som er en mangelvare i Danmark. Hun er også en ildsjæl på landsplan, der er med til at vise synkro-sporten frem, når hun skaffer svømmere til TV-programmer som ”5. halvleg” på Kanal 5, hvor deltagerne skal prøve kræfter med ”den hårdeste sport de nogensinde havde prøvet” (Citat fra komikker Carsten Bang) – Uddrag af indstillingen til Synkro-prisen.”

Det arbejde har hun fortsat sidenhen og ser også nu både dygtige talenter, som hun har haft igennem sine hold samt dygtige trænere andre steder, som er startet hos hende. Drømmen er, at fortsætte væksten i antallet af kunstsvømmere i Danmark

Fokus

Samtidigt oplever Mia Heide også selv, at sport på konkurrenceplan giver hende en masse redskaber som hun kan bruge i sin hverdag.

– At være sportsudøver på højt plan, kræver meget selvdisciplin, så selvom man siger, at det kan være det sværeste ved at studere og skrive PhD, er det en hverdag som jeg er vant til, siger hun.

Men modsat hvad mange tror, så bliver sportsfolk også nervøse før både stævner og eksamener. Men de er trænet i at præstere alligevel.

– Det er godt at være lidt nervøs inden, for så strammer man sig lige det mere an, siger hun.

OL

Der er kunstsvømning ved OL mellem den 2. og den 7. august. Mia Heide fortæller, at det som regel er russerne som vinder. Derudover er de gode i Spanien og Italien hvis man kigger efter europæiske hold.

Det er godt at ligne hinanden og have cirka samme bygning selvom det ikke er direkte pointgivende, er det en del af udtrykket som er en del af det pointgivende ”kunst”

En sjov tilføjelse er, at duet-holdet fra både Frankrig og Holland er tvillinger. Duetten fra Østrig er trillinger hvoraf én er reserve.

Åbent hus

Der er åbent hus ved GSC Synkro – men i Blågård svømmehallen, på Mørkhøj Park Allé. Det foregår den 21. og 28. august samt den 4. september alle dage fra kl 12.30 til 14. Det er ikke et krav at man kan svømme.