Grønt vand er ikke farligt

Droplets fall into the green water

Foto: Colourbox.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme tilsætter grønt sporstof til fjernvarmevandet for at finde lækager

Af Peter Kenworthy

– Gentofte Gladsaxe Fjernvarme vil i juli måned tilsætte et grønt sporingsstof til fjernvarmevandet for at finde lækager i fjernvarmerør og i brugernes anlæg, fortæller fjernvarmeselskabet i en pressemeddelelse.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har nemlig problemer med at lokalisere aktuelle utætheder i fjernvarmenettet og tager derfor et velafprøvet middel i brug for at finde og få lukket utæthederne. Sporstoffet er ufarligt og godkendt til brug af embedslægen, tilføjer fjernvarmeselskabet.

Kommer der grønt vand ud af din hane, er det tegn på, at din installation er utæt, og du skal kontakte Gentofte Gladsaxe Fjernvarme på telefon 70 20 58 50 eller via e-mailen info@ggfjernvarme.dk, siger Tom Køhlert, som er teamleder for driften.