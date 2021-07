Jazzfilm og børnewestern i Bibliografen

Ugens store premierefilm er en helt særlig musikdokumentar. Der er sprøde jazztoner og film-noir-agtigt drama fra det virkelige liv i ”Billie” – et gribende og intimt portræt af jazzlegenden Billie Holiday

Af Gitte Ganderup

Billie Holiday er uden tvivl en af jazzhistoriens største stemmer, men hun var også en både turbulent og kontroversiel person. Sangen ”Strange Fruit” gjorde hende til en fjende af staten, men hun var ikke typen, der gav sig. ”Billie” er baseret på over 200 timers interviews med alle fra legenderne Tony Bennett og Count Basie til personer helt tæt på hende og sågar den FBI-agent, der arresterede hende i forbindelse med ”Strange Fruit”. Resultatet er en fremragende dokumentar, der giver et flot billede af en stor kvinde.

Westernlegenden Calamity Jane er blevet set på både det store lærred og den lille skærm mange gange, men filmen ”Calamity Jane – Vestens Vilde Datter” er noget helt særligt: Det er nemlig en animationsfilm for børn. Vi møder pigen Martha Jane, der i 1863 befinder sig i en konvoj på vej mod et nyt liv i det vilde vesten. Hun er en fri sjæl, og det er ikke alle, der bryder som den slags fra en pige. Hun klæder sig i drengetøj og kaster sig ud i et vildt eventyr fuld af farer og oplevelser.

Der er allerede flere hundrede børn med deres familier, der har set gratis kortfilm for de 3-6 årige i Bibliografen i år.

Årets program for Sommerferiefilm kan ses på bibliografen.dk. Der er forestillinger alle hverdage kl. 10:30 til og med 6. august.