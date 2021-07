Kinesiske overvågningskameraer i Gladsaxe

Foto: Colourbox.

Alarmklokkerne burde have ringet mener ngo'er. Gladsaxe Kommune fortæller at man undersøger sagen

Af Peter Kenworthy

I Gladsaxe Kommune og flere andre danske kommuner har man installeret videoovervågningskameraer fra de to kinesiske overvågningsvirksomheder, Dahua og Hikvision.

Begge virksomheder er på den amerikanske regerings sorte liste over virksomheder, som det som udgangspunkt er forbudt at handle med, sammen med Huawei og en lang række andre kinesiske virksomheder, samt virksomheder fra blandt andet Afghanistan, Hviderusland og Iran.

Blandt andet fordi Dahua sættes i forbindelse med et ansigtsgenkendelsesprogram, der kan bruges til at spotte etniske minoriteter i Kina, skriver dr.dk fredag.

– Kontrollen med de her kameraer er næsten umulig at styre, siger Peter Kruse, der er it-ekspert og stifter af it-sikkerhedsfirmaet CSIS Security Group, til dr.dk.

Kameraerne hænger, ifølge dr.dk, på Højgård, Bagsværd Skole, Møllegården, Stengård Skole, Hovedbiblioteket, Klub 114, Richter, Genbrugspladsen, Mørkhøj Skole, Enghavegård SFO, Gladsaxe Idræt, og dagtilbuddene Mosen, Regnskoven og Alsikkemarken.

Forventer at menneskerettighederne bliver overholdt

– Vores kameraer kører på et lukket netværk uden adgang til internettet. Det vil sige, at de ikke kan tilgås fra internettet, med mindre man har en gladsaxecomputer, har adgang til en domænekonto, og at denne domænekonto har installeret og har adgang Milestone, som er det system, der håndterer kameraerne, fortæller økonomichef i Gladsaxe Kommune, Charlotte Juel Baungaard, til Gladsaxe Bladet.

Men der er, udover den overvågningsmæssige problemstilling, også en menneskerettighedsmæssig. I Gladsaxestrategien kan man læse, at ”Gladsaxestrategien knytter sig til FN’s verdensmål”. Og i Gladsaxe Kommunes indkøbspolitik kan man læse, at man ”forventer, at vores leverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, og vi stiller krav om, at de efterlever de internationale normer”.

Man kan læse i FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, at ”ingen må udsættes for vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privatliv eller familieliv”. Noget lignende står i FN’s verdenserklæring om menneskerettighederne.

Men kommunen har ikke ressourcer til at undersøge og overvåge om hver enkelt leverandør gør det, fortæller Charlotte Juel Baungaard.

– Nu hvor vi har fået kendskab til, at der er mistanke om, at producenten af nogle af vores kameraer måske ikke lever op til vores standarder, har vi i første omgang bedt vores leverandør om ikke at sætte flere af de to kameramærker, som er under mistanke, op før vi har fået undersøgt sagen nærmere. Og hvis der viser sig, at være hold i mistanken, så stopper vi selvfølgelig med at købe flere kameraer fra den producent, tilføjer hun.

– Alt det med, om vi skal handle med kineserne og hvad vi i øvrigt skal, er politiske beslutninger. Så det vil der først kunne blive taget stilling til efter sommerferien, fortæller Gladsaxe Kommune.

Derudover oplyser kommunen at funktionen til ansigtsgenkendelse er slået fra i de pågældende kameraer.

Alarmklokkerne burde have ringet

Hos udviklings-ngo’en Mellemfolkelig Samvirke mener man dog at Gladsaxe Kommune burde have vist bedre.

– Hvis Gladsaxe Kommune har købt udstyr fra de her to virksomheder, så har de sovet i timen. Særligt hvis de har gjort det inden for de seneste to år. De her selskaber er tæt involveret med den kinesiske stat i at udvikle overvågningsudstyr som bliver brugt mod minoriteter, særligt Uighurerne. De her to firmaer er dybt involveret i alvorlige brud på menneskerettighederne, fortæller politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke, Lars Koch, til Gladsaxe Bladet.

– Hvis man handler med et kinesisk firma, der sælger overvågningsudstyr, skal alarmklokkerne ringe, tilføjer han.

Danske myndigheder og offentlige aktører har nemlig et skærpet ansvar for at sikre, at de virksomheder, som de samarbejder med respekterer menneskerettighederne, fortæller Amnesty International, der også mener at alarmklokkerne burde have ringet.

– Det fremgår helt klart af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, som vi naturligvis forventer, at større offentlige aktører og virksomheder i Danmark er bekendt med og følger. Hvis danske virksomheder og myndigheder ikke kan sikre, at deres samarbejdspartnere respekterer menneskerettighederne, så bør de kraftigt overveje, om samarbejdet kan fortsætte, siger Amnesty International til Gladsaxe Bladet.

Hikvision afviser overfor dr.dk at deres kameraer kan bruges til at spionere, og tilføjer at man overholder menneskerettighederne.

Menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International har dokumenteret overgreb på og systematisk overvågning af Uighurerne.

Amnesty International har for nylig defineret Kinas overgreb mod uighurerne for forbrydelser mod menneskeheden.