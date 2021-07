Lovkrav sikrer bæredygtig biomasse

Rådet for Grøn Omstilling sår her i avisen (16. juni) tvivl om, hvorvidt Danmarks brug af biomasse er bæredygtig. Desværre hviler argumentationen mere på frygt og myter end fakta. Derfor er det på sin plads at fremhæve lidt af det fakta, som der desværre ikke er blevet plads til i artiklen. Debatten om bæredygtig biomasse […]

Af Jens Price Wolf, General Manager for Enviva, Europe

Rådet for Grøn Omstilling sår her i avisen (16. juni) tvivl om, hvorvidt Danmarks brug af biomasse er bæredygtig. Desværre hviler argumentationen mere på frygt og myter end fakta. Derfor er det på sin plads at fremhæve lidt af det fakta, som der desværre ikke er blevet plads til i artiklen.

Debatten om bæredygtig biomasse og energiområdet generelt er absolut kompleks. Og jeg har respekt for, at man kan have forskellige holdninger. Men holdninger er nu engang knap så konstruktive som fakta. Eksempelvis er det forkert, når Rådet for Grøn Omstilling siger, at Danmarks brug af biomasse kan føre til rovdrift på skovene. De danske lovkrav, som for nyligt blev vedtaget i Folketinget, stiller således strenge krav til bæredygtighed. Herunder genplantning – netop for at sikre sunde og bæredygtige skove.

Den bæredygtige biomasse, som vi producerer i Enviva og bl.a. leverer til en række danske kraftvarmeværker, kommer primært fra skovene i det Sydøstlige USA. Her er skovene i vækst og skovenes kulstoflagre er mere end fordoblet siden 1953. Dermed optages biomassens udledning af skovvæksten.

Bæredygtig biomasse har skubbet massive mængder kul ud af de danske kraftvarmeværker. Og der er bred enighed om, at biomasse er bæredygtigt og reducerer udledning, når det består af restprodukter og kommer fra bæredygtige skove. Det sikrer de danske lovkrav, som Enviva fuldt ud støtter og lever op til.