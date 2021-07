Lynhurtigt søskendepar

Der var god stemning på Jyllandsringen. Fra venstre bagerst: Jose, Manuel, Tina og Ivan – kørerne forrest: Nanna Gøtsche og Martin Gøtsche. Foto: Privat.

Nanna og Martin Gøtsche fik motorsports-podieplaceringer

Af Peter Kenworthy

I sommeren 2020, midt under COVID-19 periodens forløb, investerede TecKart Racing i en brugt Super GT racer. Raceren skulle bruges til langdistanceløb i Danmark, men på grund af COVID-19, blev løbsdeltagelsen udskudt til juni og juli måned 2021.

– Første løb som TecKart deltog i, var den 19-20. juni på Padborg Park, her havde vi kun én kører i bilen, nemlig Martin Gøtsche og så et mekanikerteam fra Mercedes – Andreas, Steffen og Mikkel. Løbet kørte meget gnidningsfrit og resulterede i en 2. plads i lørdagens løb, samt en 3. plads i søndagens løb, fortæller Steen Gøtsche fra TecKart Racing.

– Den næste løbsweekend blev så afholdt på FDM Jyllandsringen den 03-04. juli, denne gang med Nanna Gøtsche og Martin Gøtsche (der er søskende fra Mørkhøj) som kørere. De skulle i løbet af weekenden køre to kvalifikationer samt to langdistanceløb, et om lørdagen og et om søndagen. Denne gang med tre mekanikere – Ivan, Jose og Manuel – som til dagligt arbejder ved den svenske bilproducent Koenigsegg, samt et supportteam på to personer – Tina og Steen, tilføjer han.

Lørdagens løb endte med en 3. plads i DEC4 gruppen, og endnu bedre blev det om søndagen, hvor teamet præsterede at få raceren kørt hjem på en flot 2. plads i gruppen.

– Så samlet set blev det til fire podieplaceringer i løbet af fire løb, placeret på to løbsweekender – ikke så dårligt, konkluderer Steen Gøtsche.