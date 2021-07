Må ikke bruges som gratis arbejdskraft

Foto: Peter Kenworthy.

Virksomhedspraktik er et centralt redskab i kommunernes arbejde med at få ledige borgere i job, siger Ankestyrelsen

Af Peter Kenworthy

– Det er et fælles strategisk udgangspunkt for kommunernes brug af virksomhedspraktik, at borgerne skal ud på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Kommunerne oplever nemlig, at ”virkeligheden virker”, og at virksomhedspraktik er et af de bedste redskaber til at få ledige borgere i job, siger Ankestyrelsen i en rapport.

I flere kommuner er der politisk opmærksomhed på, at virksomhedspraktik ikke må blive brugt som gratis arbejdskraft, tilføjer Ankestyrelsen i rapporten.

Ankestyrelsen har, i rapporten, set på ni kommuner – herunder Gladsaxes – brug af virksomhedspraktik over for dagpengemodtagere, som repræsenterer borgere tæt på arbejdsmarkedet og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der repræsenterer udsatte borgere langt fra arbejdsmarkedet.

Ikke entydigt

Andre undersøgelser er dog kommet frem til andre konklusioner.

En rapport som konsulentvirksomheden Højbjerre Brauer Schultz lavede for HK Handel i 2019 viste, at det kun var få af de kontanthjælpsmodtagere der var i virksomhedspraktik i supermarkeder, der efterfølgende fik et lønnet job ud af det.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering konkluderede i 2018 at privat løntilskud er det mest effektive instrument i den aktive indsats til ledige borgere.

Og Rockwool Fonden beskrev i en rapport i 2020, at ”cirka fem procent af deltagere i virksomhedspraktikforløb er beskæftiget i værtsvirksomheden, et år efter at [virksomheds]praktikken startede”.

Færre i virksomhedspraktik

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var antallet af Gladsaxe-borgere i virksomhedspraktik stigende indtil 2016, hvorefter det er faldet markant – især blandt kontanthjælpsmodtagere.

Også på landsplan er antallet af virksomhedspraktikker faldet kraftigt. Og det samme gør sig gældende for ansættelser med løntilskud.

Den nye Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, der trådte i kraft sidste år, har indarbejdet at virksomhedspraktik så vidt muligt skal føre til betalt arbejde og løntimer.

I lovens §59 står der at ”virksomhedspraktikken skal tilrettelægges, så den så vidt muligt kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager”.

En brugerundersøgelse af Gladsaxes borgeres tilfredshed med kommunens service, lavet i 2019, viste at kun lidt over halvdelen var tilfredse med jobcentrets service.