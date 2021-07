Madskolen arrangerede grillfest

Torsdag aften sluttede Café Værebros første madskole for børn med en hyggelig grillaften foran beboerhuset

Af Gitte Ganderup

Det er første gang at Café Værebro og Fællesskabet Værebro har afholdt Madskole for børn i Værebroparken. Det har være en succes og lærerigt for både børn og voksne, fortæller alle som Gladsaxe Bladet har talt med.

– De kontaktede os fra Fællesskabet Værebro og spurgte om ikke vi havde lyst til at lave nogle sommerferieaktiviteter, og det ville vi da gerne, så vi foreslog Madskole, fortæller Marie og Joan fra Café Værebro.

Torsdag aften blev Madskolen afsluttet med, at alle børnene havde forberedt en grillemenu bestående af en flot salat, kartoffelsalat og både pølser og grillet kød. De familiemedlemmer og andre fra området som spiste med betalte 25 kr. for en voksen-portion og 15 for børn. Der var forberedt mad til cirka 100 mennesker og der blev udsolgt i løbet af to timer.

Ved bordene foran caféen hyggede folk sig i det, som efterhånden blev til skygge, børnene fik slushice og de opstillede fodboldbaner på parkeringspladsen var godt fyldt op med børn som hyggede sig. På trods af varmen.

Sjovt og lærerigt

Det kan meget vel være, at Madskolen kommer igen til næste år, fortæller Marie og Joan. Der har været mange ting som har fungeret rigtig godt og så er der også ting som skal evalueres og ændres. Det er i hvert fald sikkert, at det har været et helt anderledes afbræk i arbejdet.

– Det har være sjovt, at skulle forklare hvorfor vi gør ting som er helt standart for os. Det kan for eksempel være at skulle forklare, hvorfor vi ikke putter salt i kartoflerne, når de skal koges til mos, siger Marie.